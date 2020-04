Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń - 435 nowych zakażeń, 22 kolejne osoby nie żyją

dolnośląskie – 527 przypadków, w tym 39 potwierdzonych we wtorek, 14 osób zakażonych w tym województwie zmarło, o śmierci jednej z nich poinformowano we wtorek; kujawsko-pomorskie – 264 przypadki, w tym 19, o których poinformowano we wtorek, jedna osoba w tym województwie zmarła; lubelskie – 192 przypadki, w tym 11 potwierdzonych we wtorek, siedem z osób zakażonych w tym województwie zmarło; lubuskie – 62 przypadki; łódzkie – 358 przypadków, w tym 18 potwierdzonych we wtorek, pięć osób zakażonych w tym województwie zmarło, o śmierci dwóch z nich poinformowano we wtorek; małopolskie – 371 przypadków, w tym 22 potwierdzone we wtorek, osiem osób zakażonych w tym województwie zmarło; o śmierci jednego z pacjentów poinformowano we wtorek; mazowieckie – 1247 przypadków, w tym 182 potwierdzone we wtorek, 25 osób zakażonych w tym województwie zmarło, o śmierci dwóch z nich poinformowano we wtorek; opolskie – 107 przypadków, w tym sześć potwierdzonych we wtorek, trzy osoby zakażone w tym województwie zmarły, o śmierci jednej z nich poinformowano we wtorek; podkarpackie – 168 przypadków, w tym 12 potwierdzonych we wtorek; siedem osób zakażonych w tym województwie zmarło, o śmierci jednej z nich poinformowano we wtorek; podlaskie – 127 przypadków; z czego 18 potwierdzono we wtorek; jedna osoba zmarła; pomorskie – 135 przypadków, w tym 10 potwierdzonych we wtorek; śląskie – 601 przypadków, w tym 39 potwierdzonych we wtorek; 32 z osób zakażonych w tym województwie zmarło; śmierć siedmiu z nich potwierdzono we wtorek; świętokrzyskie – 120 przypadków, w tym siedemnaście potwierdzono we wtorek; jedna z osób zakażonych w tym województwie zmarła; warmińsko-mazurskie – 87 przypadków, w tym cztery potwierdzone we wtorek; jedna z osób zakażonych zmarła; wielkopolskie – 349 przypadków, w tym 22 potwierdzone we wtorek; 22 z osób zakażonych w tym województwie zmarło, w tym siedem we wtorek; zachodniopomorskie – 133 przypadki, z czego 16 potwierdzono we wtorek, dwie z osób zakażonych w tym województwie zmarły.