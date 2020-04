Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń - 311 nowych zakażeń, 13 kolejnych osób zmarło

Popołudniowy komunikat Ministerstwa Zdrowia mówi natomiast o dziewięciu kolejnych ofiarach śmiertelnych koronawirusa. To 88-letni mężczyzna ze szpitala w Puławach, 80-latek hospitalizowany w Raciborzu, 82-letnia kobieta, która była w szpitalu w Częstochowie, 70-letni mężczyzna i 74-letnia kobieta hospitalizowani w Bolesławcu, 65-latek i 97-latka hospitalizowani w Warszawie, a także 68-letni mężczyzna z domu pomocy społecznej w Niedabylu na Mazowszu oraz 87-letnia kobieta ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu.

W Polsce potwierdzono do tej pory 4413 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. 107 pacjentów nie żyje .

Nowe obostrzenia od 1 kwietnia

Premier Mateusz Morawiecki poinformował 31 marca o wprowadzeniu nowych ograniczeń w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. To między innymi zachowanie dwumetrowego dystansu w przestrzeni publicznej, limity w sklepach, zamknięte zakłady fryzjerskie, obowiązek nakładania rękawiczek przed wejściem do sklepu. Za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 do 30 tysięcy złotych.