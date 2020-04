Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

Przedłużone obostrzenia

Premier Mateusz Morawiecki poinformował 9 kwietnia o utrzymaniu dotychczas obowiązujących obostrzeń. O jeden tydzień, do 19 kwietnia, przedłużono restrykcje dotyczące galerii handlowych, kin, teatrów, a także zakładów fryzjerskich, kosmetycznych i punktów usług. Dotyczy to także limitu osób w sklepach i kościołach.

O dwa tygodnie, do 26 kwietnia, zostało przedłużone zamknięcie szkół, a także wstrzymanie międzynarodowego ruchu lotniczego i kolejowego. Do 3 maja zamknięte będą granice i obowiązywać będą te zasady ich rzekraczania, które obowiązywały do tej pory. Do odwołania obowiązują ograniczenia dotyczące organizacji imprez masowych.