Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń - 119 nowych zakażeń, cztery kolejne osoby nie żyją

dolnośląskie – 507 przypadków, w tym 19 potwierdzonych we wtorek, 13 osób zakażonych w tym województwie zmarło; kujawsko-pomorskie – 245 przypadków, jedna osoba w tym województwie zmarła; lubelskie – 191 przypadków, w tym dziesięć potwierdzonych we wtorek, siedem z osób zakażonych w tym województwie zmarło; lubuskie – 62 przypadki; łódzkie – 340 przypadków, trzy osoby zakażone w tym województwie zmarły; małopolskie – 363 przypadki, w tym 14 potwierdzonych we wtorek, osiem osób zakażonych w tym województwie zmarło; o śmierci jednego z pacjentów poinformowano we wtorek; mazowieckie – 1065 przypadków, 23 osoby zakażone w tym województwie zmarły; opolskie – 101 przypadków, dwie osoby zakażone w tym województwie zmarły; podkarpackie – 159 przypadków, w tym trzy potwierdzone we wtorek; siedem osób zakażonych w tym województwie zmarło, o śmierci jednej z nich poinformowano we wtorek; podlaskie – 114 przypadków; z czego pięć potwierdzono we wtorek; jedna osoba zmarła; pomorskie – 127 przypadków, w tym dwa potwierdzone we wtorek; śląskie – 594 przypadki, w tym 32 potwierdzone we wtorek; 26 z osób zakażonych w tym województwie zmarło; śmierć jedenj z nich potwierdzono we wtorek; świętokrzyskie – 110 przypadków, w tym siedem potwierdzono we wtorek; jedna z osób zakażonych w tym województwie zmarła; warmińsko-mazurskie – 87 przypadków, w tym cztery potwierdzone we wtorek; jedna z osób zakażonych zmarła; wielkopolskie – 343 przypadki, w tym 16 potwierdzonych we wtorek; 16 z osób zakażonych w tym województwie zmarło, w tym jedna we wtorek; zachodniopomorskie – 124 przypadki, z czego siedem potwierdzonych we wtorek, dwie z osób zakażonych w tym województwie zmarły.