Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

Czwartek to kolejny dzień, gdy najwięcej nowych przypadków potwierdzono w województwie śląskim - 116. Tym samym liczba zakażeń w tym regionie wzrosła do 3084.

W czwartek zmarły kolejne 22 osoby. To chorzy w wieku od 30 do 97 lat. Od początku pandemii w Polsce zmarło 755 osób.

Drugi etap zmniejszania obostrzeń - zmiany od 4 i 6 maja

Obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych

Od 20 kwietnia lasy i parki otwarte

Kolejne etapy łagodzenia restrykcji

Szkoły zamknięte, matury będą w czerwcu

Do co najmniej 24 maja zostało przedłużone zamknięcie szkół. Najnowszy plan rządu zakłada, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 16 do 18 czerwca (planowo miał być przeprowadzany od 21 do 23 kwietnia), a matury od 8 czerwca, ale bez egzaminów ustnych (miały rozpocząć się 4 maja).