Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

189 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce potwierdzono we wtorek po południu. Łącznie tego dnia poinformowano o 425 przypadkach SARS-CoV-2. Liczba wszystkich zakażeń wzrosła do 14 431. Od początku pandemii COVID-19, jak wynika z oficjalnych danych, zmarło 716 osób. Rośnie liczba osób objętych kwarantanną, aktualnie jest ich ponad 100 tysięcy.

Drugi etap zmniejszania obostrzeń - zmiany od 4 i 6 maja

Obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych

Od 20 kwietnia lasy i parki otwarte

Kolejne etapy łagodzenia restrykcji

Co ze szkołami, maturami, egzaminami?

Do co najmniej 24 maja zostało przedłużone zamknięcie szkół. Najnowszy plan rządu zakłada, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 16 do 18 czerwca (planowo miał być przeprowadzany od 21 do 23 kwietnia), a matury od 8 czerwca, ale bez egzaminów ustnych (miały rozpocząć się 4 maja).