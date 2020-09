Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

Według komunikatów przekazanych w czwartek przez Ministerstwo Zdrowia: - potwierdzono w sumie 72 453 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, - zmarło 2159 osób (Co wiemy o zmarłych?) , - 1924 "łóżka COVID-19" w szpitalach są zajęte (mniej o 116 w stosunku do dnia poprzedniego), - 84 respiratory są wykorzystywane (o 3 więcej niż wczoraj), - 83 170 osób jest objętych kwarantanną (więcej o 4046 niż w środę), - 7 408 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym (więcej o 248), - 58 069 osób wyzdrowiało (więcej o 934).

Według komunikatów przekazanych w środę przez Ministerstwo Zdrowia: - potwierdzono w sumie 71 947 przypadków zakażenia SARS-CoV-2, - zmarło 2147 osób (Co wiemy o zmarłych?), - 2070 "łóżek COVID-19" w szpitalach jest zajętych (więcej o 28 w stosunku do dnia poprzedniego), - 81 respiratorów jest wykorzystywanych (bez zmian od wczoraj), - 79 124 osoby są objęte kwarantanną (więcej o 3077 niż we wtorek), - 7 160 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym (więcej o 150), - 57 135 osób wyzdrowiało (więcej o 1225).