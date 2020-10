Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

Koronawirusem w Polsce zakaziło się już ponad 102 tysiące osób. Aktualna mapa zakażeń pokazuje, że w każdym z województw potwierdzono ponad 1000 zakażeń. Najwięcej jest ich na Śląsku, na Mazowszu i w Małopolsce. Nadal rośnie zajętych łóżek "COVID-19" (dziś jest ich 561 więcej niż wczoraj), respiratorów wykorzystywanych do leczenia zakażonych SARS-CoV-2 (+ 44 w stosunku do dnia poprzedniego) oraz osób objętych kwarantanną (+ 5164). Zobacz najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia

Liczba zajętych respiratorów rośnie w ostatnich dniach. Przez kilka miesięcy ich liczba utrzymywała się na poziomie 60-90 sztuk. W ciągu ostatniego tygodnia przekroczyła 100, w czwartek doszła do 159, w piątek - do 166, w sobotę - do 179, w niedzielę do 191. Wczoraj liczba zajętych respiratorów wynosiła już 219, dziś - 263.