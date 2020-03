Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń - 8 osób nie żyje, 51 nowych przypadków w poniedziałek

Ósma osoba zakażona koronawirusem nie żyje. To 83-letni pacjent ze szpitala w Tychach. W poniedziałek poinformowano o 51 nowych przypadkach, łącznie potwierdzono w Polsce do tej pory 684 zakażenia. Jedna osoba z woj. wielkopolskiego zostaje wyłączona z dotychczasowych wyliczeń. Służby sanitarno-epidemiologiczne z woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego, zajmujące się zakażoną osobą, uwzględniły ją w swoich raportach - dublując wynik. Dane w artykule są na bieżąco aktualizowane.

Koronawirus SARS-CoV-2 w Polsce jest już potwierdzony we wszystkich województwach. Najwięcej przypadków w tej chwili jest w województwie mazowieckim - 147.

W Polsce potwierdzono do tej pory 684 przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Ośmioro pacjentów nie żyje . Oto informacje o zakażeniach w poszczególnych województwach:

W niedzielę 22 marca, Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w szpitalu w Poznaniu zmarła 37-letnia kobieta. Trafiła do placówki w stanie ciężkim ze współistniejącymi chorobami. "Zgodnie z diagnozą lekarzy, powodem śmierci zmarłej dziś 37-letniej pacjentki z Poznania, było zakażenie koronawirusem i choroby, które pojawiły się w następstwie zakażenia" - podał resort.

Stan epidemii

20 marca premier Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu stanu epidemii . - Żeby zapobiegać kolejnym rozprzestrzenianiom się, ograniczać, wdrażać odpowiednie zasady, także w obszarze kwarantanny - tłumaczył. Przekazał, że tym samym kary za łamanie kwarantanny zostały podwyższone z 5 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych.

Tydzień wcześniej szef rządu przekazał decyzję o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z tym przywrócono pełne kontrole na granicach kraju oraz zamknięto wjazd do kraju dla cudzoziemców (z pewnymi wyjątkami - Powroty do Polski. O czym pamiętać?). Dla obywateli wprowadzono obowiązek dwutygodniowej kwarantanny po powrocie do kraju. Ruch wewnątrz kraju odbywa się normalnie.