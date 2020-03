Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń - 246 przypadków

246 przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono do 18 marca w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o ośmiu nowych przypadkach zakażenia: czterech w województwie warmińsko-mazurskim, dwóch w województwie śląskim, po jednym w podkarpackim i świętokrzyskim. Dane zawarte w artykule są na bieżąco aktualizowane.

Koronawirus SARS-CoV-2 w Polsce jest już zdiagnozowany we wszystkich województwach. Najwięcej przypadków w tej chwili jest w województwie łódzkim - 42. O pierwszym pacjencie na Podlasiu poinformowano wieczorem we wtorek, 16 marca. Jak podają władze województwa pacjent to mężczyzna "w sile wieku", który czuje się dobrze. Jego rodzina została objęta kwarantanną.