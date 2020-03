Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń - 57 nowych przypadków w środę, 13 osób nie żyje

57 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono w środę. Zmarły trzy kolejne osoby. Po południu poinformowano o śmierci 71-letniego pacjenta ze szpitala w Bolesławcu. Wcześniej przekazano informację o śmierci dwóch mężczyzn, w wieku 41 i 71 lat, którzy zmarli w szpitalu we Wrocławiu. Z powodu zakażenia koronawirusem zmarło w Polsce łącznie 13 osób, potwierdzono do tej pory 957 przypadków zakażenia. Dane w artykule są na bieżąco aktualizowane.

Koronawirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19, w Polsce jest już potwierdzony we wszystkich województwach. Najwięcej przypadków od wielu dni jest na Mazowszu - obecnie 212.

Ministerstwo Zdrowia przekazało w środę informację o śmierci trzech osób. To dwaj mężczyźni w wieku 41 i 71 lat, którzy zmarli w szpitalu we Wrocławiu. Obaj mieli choroby towarzyszące. Oraz 71-letni mężczyzna, który był pacjentem szpitala w Bolesławcu (również miał choroby współistniejące). Tym samym liczba ofiar śmiertelnych od początku epidemii COVID-12 w Polsce wzrosła do 13.

W piątek, 20 marca, szpital w Zielonej Górze opuścił pierwszy pacjent, u którego w Polsce zdiagnozowano koronowirusa. 66-letni mężczyzna jest zdrowy, czuje się dobrze. Jak informują władze szpitala, dwa kolejne testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 dały wynik negatywny.

W Polsce potwierdzono do tej pory 957 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. 13 pacjentów nie żyje. Oto informacje o zakażeniach w poszczególnych województwach:

dolnośląskie – 145 przypadków, w tym 11 potwierdzonych w środę, pięć z osób zakażonych w tym województwie zmarły, w tym trzy w środę; kujawsko-pomorskie – 24 przypadki, w tym dwa nowe potwierdzone w środę; lubelskie – 58 przypadków, w tym cztery potwierdzone w środę; dwie z osób zakażonych w tym województwie zmarły; lubuskie – 23 przypadki, w tym dwa potwierdzone w środę; łódzkie – 129 przypadków, z czego we wtorek potwierdzono 18; małopolskie – 51 przypadków, w tym dwa potwierdzone w środę; mazowieckie – 212 przypadków, w tym 37 potwierdzonych we wtorek; jedna z osób zakażonych w tym województwie zmarła; opolskie – 22 przypadki, w tym jeden potwierdzony w środę; podkarpackie – 43 przypadki, w tym sześć potwierdzonych w środę; jedna z osób zakażonych w tym województwie zmarła; podlaskie – 7 przypadków, we wtorek nie doszedł żaden nowy; pomorskie – 22 przypadki, z czego jeden nowy potwierdzono we wtorek; śląskie – 98 przypadków, w tym 11 potwierdzonych w środę; dwie z osób zakażonych w tym województwie zmarły; świętokrzyskie – 8 przypadków, we wtorek nie było żadnego nowego; warmińsko-mazurskie – 33 przypadki, z czego cztery nowe potwierdzono w środę; wielkopolskie – 53 przypadki, w tym 11 potwierdzonych w środę; dwie z osób zakażonych w tym województwie zmarły; zachodniopomorskie – 29 przypadków, w tym trzy potwierdzone w środę.

20 marca zmarła 27-letnia kobieta, która leżała w szpitalu w Łańcucie. Początkowo również i ona była uwzględniania wśród osób, które straciły życie w związku z zachorowaniem na COVID-19. Jednak później Ministerstwo Zdrowia podało, że bezpośrednią przyczyną śmierci kobiety była sepsa. Pacjentka dwa tygodnie wcześniej urodziła dziecko przez cesarskie cięcie. Dr Andrzej Cieśla, kierownik oddziału chorób zakaźnych i hepatologii łańcuckiego szpitala, przekazał, że kobieta cierpiała na ciężkie zapalenie koronawirusowe płuc.

Nowe ograniczenia

We wtorek rząd poinformował o wprowadzeniu nowych decyzji, które mają przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się z pewnymi wyjątkami: drogi do pracy i do domu, wolontariatu w walce z koronawirusem oraz załatwiania niezbędnych spraw życia codziennego (np. niezbędnych zakupów, wykupienia lekarstw, wizyty u lekarza, opieki nad bliskimi lub wyprowadzenia psa).

Wprowadzono zakaz zgromadzeń. Ograniczenia dotyczą także obrzędów religijnych, zakładów pracy oraz komunikacji miejskiej, gdzie dozwolona liczba pasażerów ma odpowiadać połowie miejsc siedzących w danym środku transportu.

Wszystkie te obostrzenia mają obowiązywać do 11 kwietnia (Wielka Sobota) włącznie.

Stan epidemii

20 marca premier Mateusz Morawiecki poinformował o wprowadzeniu stanu epidemii. - Żeby zapobiegać kolejnym rozprzestrzenianiom się, ograniczać, wdrażać odpowiednie zasady, także w obszarze kwarantanny - tłumaczył. Przekazał, że tym samym kary za łamanie kwarantanny zostały podwyższone z 5 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych.

Tydzień wcześniej szef rządu przekazał decyzję o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z tym przywrócono pełne kontrole na granicach kraju oraz zamknięto wjazd do kraju dla cudzoziemców (z pewnymi wyjątkami - Powroty do Polski. O czym pamiętać?). Dla obywateli wprowadzono obowiązek dwutygodniowej kwarantanny po powrocie do Polski.

Na dwa tygodnie zamknięte zostały między innymi restauracje, kluby, puby, kina, kasyna, baseny, siłownie i większość sklepów w galeriach handlowych. Zakazano zgromadzeń powyżej 50 osób, w tym tych państwowych i religijnych.

Wcześniej, 11 marca, zdecydowano o zamknięciu szkół. Odwołano wszelkie wydarzenia masowe.

Sklepy spożywcze, banki i punkty usługowe pozostają otwarte.

