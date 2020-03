Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń - 34 nowe przypadki, 15. osoba zmarła

34 nowe przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono w czwartek rano. Zmarła 15. osoba zakażona SARS-CoV-2. To 67-letni pacjent szpitala w Koszalinie. W Polsce potwierdzono do tej pory łącznie 1085 przypadków zakażenia. Dane w artykule są na bieżąco aktualizowane.

Koronawirus SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19, w Polsce jest już potwierdzony we wszystkich województwach. Najwięcej przypadków od wielu dni jest na Mazowszu - obecnie 251.

Natomiast w szpitalu w Kaliszu zmarł 75-letni pacjent zakażony koronawirusem, ale bezpośrednią przyczyną śmierci w tym przypadku nie był COVID-19. Dlatego pacjent ten nie zostaje włączony do statystyk osób zmarłych z powodu pandemii - poinformował resort zdrowia.

W Polsce potwierdzono do tej pory 1085 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. 15 pacjentów nie żyje . Oto informacje o zakażeniach w poszczególnych województwach:

Nowe ograniczenia

We wtorek rząd poinformował o wprowadzeniu nowych decyzji, które mają przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się z pewnymi wyjątkami: drogi do pracy i do domu, wolontariatu w walce z koronawirusem oraz załatwiania niezbędnych spraw życia codziennego (np. niezbędnych zakupów, wykupienia lekarstw, wizyty u lekarza, opieki nad bliskimi lub wyprowadzenia psa).