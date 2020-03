Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń - 205 przypadków

205 przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzono do wtorkowego przedpołudnia w Polsce. Dziś rano poinformowano, że zmarła piąta osoba. To 57-letni mężczyzna, pacjent ze szpitala w Wałbrzychu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało też o 21 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia. Dane zawarte w artykule są na bieżąco aktualizowane.

W Polsce potwierdzono do tej pory 205 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Pięciu pacjentów nie żyje . Oto informacje o zakażeniach w poszczególnych województwach:

Kontrole na granicach, zamknięte restauracje i zakaz zgromadzeń

13 marca premier Mateusz Morawiecki przekazał decyzję o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z tym przywrócono pełne kontrole na granicach kraju oraz zamknięto wjazd do kraju dla cudzoziemców (z pewnymi wyjątkami > Powroty do Polski. O czym pamiętać?). Dla obywateli wprowadzono obowiązek dwutygodniowej kwarantanny po powrocie do kraju. Ruch wewnątrz kraju będzie odbywał się normalnie.