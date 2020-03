Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń - 17 nowych przypadków, 8 osób nie żyje

W Polsce potwierdzono do tej pory 766 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. O 17 nowych przypadkach poinformowano we wtorek rano. Nie żyje osiem osób. Dane w artykule są na bieżąco aktualizowane.

dolnośląskie – 101 przypadków, w tym 22 potwierdzone w poniedziałek, dwie z osób zakażonych w tym województwie zmarły; kujawsko-pomorskie – 21 przypadków, w tym w poniedziałek potwierdzono trzy nowe; lubelskie – 48 przypadków, w tym dziewięć potwierdzonych w poniedziałek; jedna z osób zakażonych w tym województwie zmarła; lubuskie – 119 przypadków, w tym trzy potwierdzone we wtorek; łódzkie – 111 przypadków, w tym w poniedziałek potwierdzono pięć; małopolskie – 33 przypadki, w tym dziewięć potwierdzonych w poniedziałek; mazowieckie – 175 przypadków, z czego 28 zostało potwierdzonych w poniedziałek; jedna z osób zakażonych w tym województwie zmarła; opolskie – 21 przypadków, w tym dwa potwierdzone we wtorek; podkarpackie – 30 przypadków, w tym jeden nowy potwierdzony w poniedziałek; jedna z osób zakażonych w tym województwie zmarła; podlaskie – 7 przypadków, w tym jeden potwierdzony w poniedziałek; pomorskie – 22 przypadki, z czego jeden nowy potwierdzono we wtorek; śląskie – 82 przypadki, w tym pięć potwierdzonych we wtorek; jedna z osób zakażonych w tym województwie zmarła w poniedziałek; świętokrzyskie – 8 przypadków, w tym jeden nowy potwierdzony w poniedziałek; warmińsko-mazurskie – 25 przypadków, z czego trzy potwierdzono w poniedziałek; wielkopolskie – 42 przypadki, w tym jeden nowy potwierdzony we wtorek; dwie z osób zakażonych w tym województwie zmarły; zachodniopomorskie – 21 przypadków, w tym pięć potwierdzonych we wtorek.