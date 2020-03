Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń - 135 nowych przypadków we wtorek, 10 osób nie żyje

dolnośląskie – 117 przypadków, w tym 16 potwierdzonych we wtorek, dwie z osób zakażonych w tym województwie zmarły; kujawsko-pomorskie – 22 przypadki, w tym jeden nowy potwierdzony we wtorek; lubelskie – 54 przypadki, w tym sześć potwierdzonych we wtorek; dwie z osób zakażonych w tym województwie zmarły, w tym jedna we wtorek; lubuskie – 21 przypadków, w tym pięć potwierdzone we wtorek; łódzkie – 129 przypadków, z czego we wtorek potwierdzono 18; małopolskie – 49 przypadków, w tym 16 potwierdzonych we wtorek; mazowieckie – 212 przypadków, w tym 37 potwierdzonych we wtorek; jedna z osób zakażonych w tym województwie zmarła; opolskie – 21 przypadków, w tym dwa potwierdzone we wtorek; podkarpackie – 37 przypadków, w tym siedem potwierdzonych we wtorek; jedna z osób zakażonych w tym województwie zmarła; podlaskie – 7 przypadków, we wtorek nie doszedł żaden nowy; pomorskie – 22 przypadki, z czego jeden nowy potwierdzono we wtorek; śląskie – 87 przypadków, w tym 10 potwierdzonych we wtorek; dwie z osób zakażonych w tym województwie zmarły, w tym jedna we wtorek; świętokrzyskie – 8 przypadków, we wtorek nie było żadnego nowego; warmińsko-mazurskie – 29 przypadków, z czego cztery nowe potwierdzone we wtorek; wielkopolskie – 42 przypadki, w tym jeden nowy potwierdzony we wtorek; dwie z osób zakażonych w tym województwie zmarły; zachodniopomorskie – 27 przypadków, w tym 11 potwierdzonych we wtorek.