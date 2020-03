"To jest czas, który został nam dany w prezencie"

- To jest taki moment, który może być potraktowany jako kłopot. Z drugiej strony to jest także czas, który został nam dany w prezencie - tak o pozostawaniu w domach w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem mówiła Małgorzata Rozenek-Majdan, która była gościem "Dnia na żywo" w TVN24. - Można przeczytać książki, zrobić porządki, ale przede wszystkim należy spędzić go razem i potraktować jako czas do refleksji - dodała.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL

Małgorzata Rozenek-Majdan była pytana, jak podczas epidemii koronawirusa radzić sobie w domu. - To jest taki moment, który może być potraktowany jako kłopot - przyznała, dodając jednak, że można też podejść do tego inaczej. - To jest czas dany w prezencie. Można przeczytać książki, które odkładaliśmy na później, zrobić porządki, które na wiosnę się przydadzą, ale przede wszystkim należy spędzić go razem i potraktować jako czas do refleksji - powiedziała prezenterka.

Rozenek-Majdan w rozmowie z TVN24 przekazała, że rozmawiała z lekarzem, który w pracy zajmuje się m. in. koronawirusem. - Mówi, że jest dumny, jak Polacy reagują. Jesteśmy niezwykle zdyscyplinowani i tej kwarantanny przestrzegamy. To jest piękne - mówiła prezenterka. - Najważniejsze jest, żeby przerwać ten łańcuch zarażania. Jeżeli wszyscy zdecydujemy się na pozostanie w domach, to szansa, ze nasze państwo sobie poradzi z epidemią, jest zdecydowanie większa - dodała Rozenek-Majdan.

"Wyobraźnia jest w stanie pokonać zamknięcie"

W podobnym tonie wypowiedział się w TVN24 dziennikarz Szymon Majewski, który zwrócił uwagę, że to "czas, w którym zaczęliśmy zauważać siebie". - To dobry moment na odnowienie relacji. Można obejrzeć jakieś filmy, ja mam tęsknotę za polskimi z lat 60. i 70.. Chciałbym obejrzeć na przykład "Popiół i diament" czy "Do widzenia, do jutra" - powiedział.

Majewski: To jest dobry moment na odnowienie relacji TVN24

Majewski dodał, że dobrym pomysłem na spędzanie czasu podczas kwarantanny jest granie w rebusy, szachy czy warcaby. - Wyobraźnia jest czymś takim, co jest w stanie pokonać mury, zamknięcie i, nazwijmy to, areszt domowy. Ja sam wymyślam rebusy, robię transmisję na profilu społecznościowym i moi obserwujący go odgadują - opowiadał.

Jeden z nich Szymon Majewski zaprezentował na antenie TVN24:

Rebus Szymona Majewskiego TVN24

