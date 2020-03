- Myślę, że dobrze jest rozglądać się dookoła siebie. Ten czas to rodzaj egzaminu, jakimi jesteśmy ludźmi, na co nas stać i czy potrafimy myśleć nie tylko o sobie - powiedziała aktorka Małgorzata Kożuchowska, która była gościem "Dnia na żywo" w TVN24.

Aktorka zauważyła, że w czasie epidemii opieki wymagają nie tylko niechodzące do szkoły dzieci, ale także starsze, często schorowane osoby. - Jeśli nie martwimy się o siebie i dzieci, powinniśmy być odpowiedzialni za osoby starsze, które też od nas zależą. Myślę, że dobrze jest rozglądać się dookoła siebie. Ten czas to rodzaj egzaminu, jakimi jesteśmy ludźmi, na co nas stać, czy potrafimy myśleć nie tylko o sobie i dostrzegamy również tych, którzy są być może gorzej zorganizowani, lub nie mają takiej możliwości, żeby samemu sobie zorganizować pomoc - powiedziała Kożuchowska.