Kidawa-Błońska: trzeba w Polsce przeprowadzać więcej testów na koronawirusa

- Do sytuacji kryzysowych powinniśmy przygotowywać się "na sucho". Rząd powinien się przygotować wcześniej i teraz byłoby łatwiej - powiedziała w programie "Tak jest" w TVN24 Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Podkreślała też, że konieczne jest przeprowadzenie w Polsce większej liczby testów na koronawirusa.

Kidawa-Błońska: najwyższy czas, żeby było więcej możliwości zrobienia testów

Jej zdaniem do sytuacji kryzysowych powinniśmy przygotowywać się "na sucho". - Zakładać rozwiązania, co robimy, gdy będzie potrzeba więcej karetek, więcej maseczek. Rząd powinien się przygotować do tego wcześniej. Teraz byłoby łatwiej - stwierdziła. Wyraziła nadzieję, że "przez współpracę uda się zapewnić bezpieczeństwo Polakom".