Kidawa-Błońska "wprowadza zmiany" w kampanii w związku z koronawirusem

Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała we wtorek na Twitterze, że w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa, zdecydowała o "czasowym zawieszeniu dużych spotkań otwartych". "Na czas zagrożenia koronawirusem wprowadzam zmiany w prowadzeniu kampanii" - napisała.

W poniedziałek wieczorem podobną decyzję podjął ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda. Po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego poinformował, że nie będzie organizował dużych wydarzeń w związku ze swoją kampanią prezydencką. We wtorek prezydent miał pojechać do Radomska, jednak to spotkanie - zgodnie z jego decyzją - zostało odwołane.