"Szczepionki AstraZeneki czekają na chętnych"

Zainteresowanie jest minimalne - takie opinie w punktach szczepień słychać coraz częściej. Chodzi o szczepionki firmy AstraZeneca. Chętnych jest tak mało, że czasem trzeba poczekać, by opłacało się otworzyć jedną ampułkę. - To są pojedyncze osoby, które są zainteresowane, a proszę pamiętać, że jedna ampułka to jest dziesięć osób – zwraca uwagę rzeczniczka prasowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Katarzyna Malinowska-Olczyk.