"Boję się o przyszłość". Najmniejsi przedsiębiorcy w najtrudniejszej sytuacji

"Wypłata? Na pewno w ratach"

Z powodu koronawirusa i wprowadzonych rządowych zasad bezpieczeństwa w jej stadninie nie odbywają się żadne treningi, zawody łucznictwa konnego ani zwykłe lekcje jazdy konnej. Nie są również organizowane dla klientów wyprawy w teren, nie przyjeżdżają też dzieci ze szkół czy przedszkoli. Do niedawna w ofercie były zajęcia z hipoterapii, ale i one zostały wstrzymane. Od miesiąca nic się nie dzieje.

Co to może spowodować? - Pomijając nasze wypłaty, zwierzęta nie będą miały co jeść - odpowiada pan Jacek, pracownik Kawalkady.

Do wykarmienia jest 19 koni. Siano i pasza już się kończą, zapasów starczy na około dwa tygodnie. A zwierzę - jak zaznacza pani Anna - musi być otoczone opieką. - Musi dostać dobrze jeść, bez względu na to, jaka jest pora roku czy pandemię - przyznaje. - Człowiek może zjeść mniej i jakoś to przetrzyma. Niestety, konie, choć to rozumne zwierzęta, muszą dostać odpowiednią ilość jedzenia - dodaje pan Jacek.