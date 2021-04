Rada Medyczna rekomenduje rządowi "przedłużenie obostrzeń w obecnej formie na kolejne tygodnie"

Jesteśmy zgodni co do tego, że dopóki nie będzie lepszej sytuacji w szpitalach, to nie za bardzo jest możliwość luzowania rygorów. Wszyscy wiążemy duże nadzieje z przyspieszeniem procesu szczepień w kwietniu - powiedziała we wtorek profesor Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej po spotkaniu tego gremium. Wskazała, że szpitale nie mają w tej chwili rezerw.