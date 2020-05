"My się po prostu boimy. Nauczyciele mogą odmówić przyjścia do pracy i cały plan runie"

"Zostaliśmy postawieni w dosyć trudnej sytuacji"

- Druga rzecz to jest to, że my musimy podjąć bardzo odpowiedzialne decyzje. Nie mamy twardych danych, które mówiłyby o tym, że jest w tej chwili jakiś spadek zachorowań i to budzi nasz największy niepokój. Mam wrażenie też, że jeżeli toczy się dyskusja na temat otwieranych przedszkoli, możemy być wciągnięci niechcący w spór polityczny, a my tego nie chcemy. My mamy się zajmować dziećmi. Osoby prowadzące przedszkola to są osoby, które mają pewną wrażliwość społeczną i ich celem głównym jest zajmowanie się dziećmi, troska o nie, ale również troska o pracowników, bo nie ma mowy o wychowywaniu dzieci bez tych pracowników - wyjaśnił Godlewski.