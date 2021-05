Doktor Grzesiowski o luzowaniu obostrzeń: to dzieje się za szybko

Jeśli szacujemy, że prawie 20 milionów Polaków przeszło COVID-19, to oczywiście śmielej można wszystko otwierać. Ja jestem zdecydowanie bardziej sceptyczny - powiedział w "Faktach po Faktach" doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19. Profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych ocenił, że "niewiele nam brakuje do odporności populacyjnej", ale zaznaczył, że "jeszcze musimy być ostrożni".

Profesor Flisiak mówił, że "wedle jego szacunków Polska ma ponad 50-procentowe uodpornienie populacyjne". - Jeśli dodamy do tego osoby uodpornione za pomocą szczepionek, to w tej chwili można szacować ze mamy około 60 procent uodpornionej populacji – ocenił.

"Moment wypuszczenia dzieci do szkół był właściwy"

4 maja do szkół wrócili wszyscy uczniowie z klas I-III szkół podstawowych. W kolejnych tygodniach do nauki stacjonarnej wracać będą starsi uczniowie, a od 31 maja szkoły mają działać w całości w trybie stacjonarnym.

W ocenie Flisiaka "moment wypuszczenia dzieci do szkół był właściwy". - Oczywiście pojawiały się głosy, że powinno się dzieci jak najwcześniej wypuszczać, że w niektórych miejscach na świecie nie zamykano szkół w ogóle. Z tym, że my żyliśmy w określonych warunkach. Nasze szkolnictwo funkcjonuje tak jak funkcjonuje - zauważył.

Dodał, że "w tym czasie był sezon normalnych, mających miejsce co roku infekcji dróg oddechowych". Zauważył, że "akurat ta populacja przebywała zakażenia bezobjawowo i ewidentnie była źródłem zakażeń i źródłem tych ostatnich dwóch istotnych fal zakażeń". - To było istotne, żeby w odpowiednim momencie zamrozić i odmrozić szkoły – dodał.

Grzesiowski: jestem ostrożny, jeśli chodzi o duże grupy w zamkniętych pomieszczeniach

- Jeśli szacujemy, że prawie 20 milionów Polaków przeszło COVID-19, to oczywiście śmielej można wszystko otwierać. Ja jestem tu zdecydowanie bardziej sceptyczny. Jeżeli byśmy przyjęli, że nawet 100 tysięcy Polaków umarło z powodu COVID-19, to nie przechorowało więcej niż 12 milionów – dodał. Według oficjalnych danych, przekazanych przez resort zdrowia w piątek, do tej pory z powodu COVID-19 zmarło 69 445 pacjentów, potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem było 2 824 425, wykonano 13 034 348 szczepień, przy czym 3 451 651 osób uznano za "w pełni zaszczepione", co oznacza przyjęcie szczepionki jednodawkowej lub obu dawek preparatu dwudawkowego.