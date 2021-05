"'Zobaczymy, co się zadzieje" to słaba kategoria epidemiczna". W rządowym planie "czegoś brakuje"

Przywracanie do funkcjonowania różnych gałęzi gospodarki nie niesie za sobą istotnych zagrożeń – mówił w TVN24 były Główny Inspektor Sanitarny, doktor nauk medycznych i generał Andrzej Trybusz, odnosząc się do luzowania obostrzeń epidemicznych. Dodał jednak, że w rządowym planie brakuje mu "określenia pewnych progów, które pozwalałyby przejść do dalszych etapów".

Według przedstawionego przez premiera Mateusza Morawieckiego planu luzowania obostrzeń, w maju do funkcjonowania mają powrócić między innymi restauracje, hotele i galerie. Do końca maja wszyscy uczniowie mają wrócić do nauki w trybie stacjonarnym.

"Możemy wrócić do stanu wyjściowego"

O tym, jak luzowanie obostrzeń może wpłynąć na sytuację epidemiczną, mówił w TVN24 były Główny Inspektor Sanitarny, doktor nauk medycznych i generał Andrzej Trybusz.

Stwierdził, że "plan stopniowego obniżania różnego rodzaju obostrzeń wydaje się dość bezpieczny".

Dodał jednak, że "czegoś w nim brakuje". - To określenia pewnych progów, które pozwalałyby przejść do dalszych etapów. My tego nie znamy. Ulubionym określeniem używanym przez ministra zdrowia i w ślad za tym przez rzecznika, to jest: "zobaczymy, co się zadzieje". To słaba kategoria epidemiczna – mówił dalej Trybusz.

- Ale generalnie rzecz ujmując, to przywracanie do funkcjonowania (...) nie niesie za sobą istotnych zagrożeń – dodał.

Apelował jednak, żeby nie zapominać o obowiązku noszenia maseczek i zachowywania dystansu. - Bo jeśli zaczniemy o tym zapominać, to możemy wrócić do stanu wyjściowego – powiedział były Główny Inspektor Sanitarny.

Autor:mjz

Źródło: TVN24