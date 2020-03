"Od tego jak się zachowamy w tym trudnym momencie, zależy los nas wszystkich "

- To jest ostatni moment na zdecydowane działania, nie mamy już czasu na półśrodki. Czasami lek jest gorzki, a operacja jest trudna, uciążliwa, czasami zdarza się, że bolesna, ale prowadzi do poprawy zdrowia - powiedział w piątek wieczorem minister zdrowia Łukasz Szumowski, który towarzyszył premierowi przy ogłaszaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób

Przypomniał, że od soboty obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Jak wyjaśniał, zostanie zawieszony międzynarodowy transport lotniczy i kolejowy, a zgromadzenia nie będą mogły liczyć więcej niż 50 osób. - Dotyczy to także związków wyznaniowych, miejsc kultu religijnego, kościołów. Zostaną zamknięte imprezy rozrywkowe: kluby, puby, restauracje, kasyna, bo to nie jest czas na to, żebyśmy się bawili, pomimo że nasze dzieci nie chodzą do szkoły, studenci nie chodzą na uniwersytety - mówił Szumowski.