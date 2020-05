Sośnierz zarzuca przyjęcie "najgorszego z możliwych" modelu walki z epidemią. Szumowski odpowiada

Nasze działania doprowadziły do tego, że polska służba zdrowia mogła leczyć osoby z koronawirusem - powiedział w poniedziałek szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Odniósł się w ten sposób do słów posła Porozumienia i byłego szefa NFZ Andrzeja Sośnierza, że przyjęty przez ministra model walki z epidemią COVID-19 "jest najgorszym z możliwych". - Jak popatrzymy na ilość zachorowań, ilość wirusa w Polsce na milion mieszkańców, to z całym szacunkiem, ale wydaje się, że te decyzje, które podjęliśmy jako rząd (...) są słuszne - przekonywał Szumowski.

Szumowski: nasze działania doprowadziły do tego, że polska służba zdrowia mogła leczyć osoby z koronawirusem

- Uważam, że oceniać można działania rządu, działania Ministerstwa Zdrowia, tak naprawdę po efektach. To znaczy, ile osób trafiło do szpitala, ile osób miało odmowę przyjęcia, ile osób miało odmowę leczenia respiratorem – nikt. To pokazuje, że nasze działania doprowadziły do tego, że polska służba zdrowia mogła leczyć osoby z koronawirusem - uznał Łukasz Szumowski.