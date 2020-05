Szumowski: W sytuacji zgromadzenia nie jest możliwe opanowanie ogniska wirusa. To się rozleje falą na nas wszystkich

Jak mamy ognisko, możemy prześledzić wszystkie kontakty, odizolować wszystkich chorych od zdrowych i opanować to ognisko. W sytuacji dużego zgromadzenia to jest niemożliwe i to się rozleje falą na wszystkich - przekonywał na piątkowej konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński mówił natomiast, że trwa analiza tego, kiedy będą warunki do poluzowania zakazu zgromadzeń.