Mamy pracę do wykonania, a nasza pracą nie jest kłótnia o regulamin, ale żeby przepisy w ramach tak zwanej tarczy antykryzysowej zostały zrealizowane - powiedział w "Kropce nad i" minister Łukasz Schreiber, komentując czwartkowe posiedzenie Sejmu. Posłowie przyjęli na nim zmiany w regulaminie posiedzeń Izby, które przewidują między innymi możliwość pracy zdalnej. Minister odniósł się także do postulowanej przez opozycję zmiany terminu wyborów prezydenckich.

"Staramy się zrobić wszystko w celu ograniczenia wszelkiego rodzaju ryzyk"

Zapytany o przegłosowane zmiany, minister-członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber powiedział, że taki krok "to nie jest kwestia posłów, to jest kwestia racjonalnego zachowania z wielu powodów". Przypomniał, że takie rozwiązanie stosuje się m.in. w Parlamencie Europejskim.

- Dziś jesteśmy w stanie wyciszenia od normalnej aktywności polskiego społeczeństwa, więc staramy się zrobić wszystko w celu ograniczenia wszelkiego rodzaju ryzyka. Takie posiedzenie jakieś ze sobą niesie. To nie są tylko posłowie, to są także pracownicy - mówił Schreiber.

"Radzimy sobie z kryzysem rożnymi metodami bez wprowadzania stanów nadzwyczajnych"

Minister odniósł się także do postulowanej przez opozycję zmiany terminu wyborów prezydenckich. - Nie ma żadnej możliwości w Polsce, nie ma takiej procedury, przełożenia wyborów z jakiegoś powodu. Jest to racjonalne, zapis konstytucyjny, żeby władza, która nie chce jej stracić, nie mogła przekładać wyborów na dogodny termin - powiedział.

Jak tłumaczył, rządzący wprowadzili "szereg rzeczy, szereg obostrzeń". - Wprowadziliśmy do Sejmu projekty czterech ustaw, które mają pomóc w walce z tą dramatycznie trudną sytuacją, nie tylko jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polaków, ale i o gospodarkę. Wprowadzamy różne rzeczy, żeby się przygotować i jak najlepiej chronić przed rozprzestrzenianiem tej pandemii i to jest fakt. Jesteśmy w stanie i radzimy sobie z tym różnymi metodami bez wprowadzania stanów nadzwyczajnych – powiedział Schreiber.

Jego zdaniem, wprowadzenie stanu nadzwyczajnego "to nie tylko możliwe, dalsze ograniczenie praw obywatelskich, ale to także uderzenie w gospodarkę, bo to sygnał wysłany do rynków - nie radzimy sobie, sytuacja nas przerasta".