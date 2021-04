Zamierzała polecieć do Egiptu, stawiła się na lotnisku. Okazało się, że była objęta obowiązkiem izolacji

Dzień przed Wielkanocą na lotnisku w śląskich Pyrzowicach pojawiła się kobieta, która chciała polecieć do egipskiego kurortu. W trakcie kontroli granicznej okazało się, że powinna być w izolacji, do której zobowiązał ją sanepid. Kapitan samolotu nie zezwolił na zabranie 36-latki na pokład. Wobec podróżnej sporządzono wniosek do sądu o ukaranie, ponieważ odmówiła przyjęcia mandatu.

Chorąży sztabowy Szymon Mościcki ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poinformował we wtorek, że 36-letnia kobieta stawiła się 3 kwietnia na lotnisku w Pyrzowicach na Śląsku do odprawy samolotu czarterowego lecącego do egipskiego Marsa Alam. W trakcie kontroli granicznej okazało się, że sanepid nałożył na nią obowiązek odbycia izolacji domowej w dniach od 1 do 10 kwietnia.