Premier Mateusz Morawiecki: nie rozważamy lockdownu

- W związku z tym, staramy się wypośrodkować, staramy się znaleźć (...) najlepsze możliwe rozwiązania - stwierdził premier. Wyjaśnił, że chodzi o gotowość bazy łóżkowej i szczepiennej. - I doprowadzić do tego, żeby poprzez tę gotowość, dostępność łóżek była na wystarczającym poziomie, poprzez gotowość bazy szczepień, żeby każdy, kto chce się lepiej zabezpieczyć, lepiej - nie w stu procentach, ale lepiej, z całą pewnością lepiej zabezpieczyć przed skutkami COVID-19 - aby mógł to uczynić - podkreślił szef rządu.

- Strona rządowa bierze mocno pod uwagę to, co jest dzisiaj pomijane przez niektórych komentatorów, czyli ewentualność protestów społecznych, podczas których również może dochodzić do zakażeń, a w konsekwencji zgonów - dodał. Szef polskiego rządu wspomniał, że czytał opracowania, z których wynikało, że "w Niemczech i we Francji protesty doprowadziły do tysięcy zgonów".