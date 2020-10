Szpitale, które "w całości będą zajmowały się leczeniem COVID-19". Jest lista takich placówek

Minister zdrowia: one w całości będą zajmowały się leczeniem COVID-19

Poinformował też, że zadania wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego zostaną rozszerzone, a składy tych zespołów - wzmocnione. Dołączą do nich przedstawiciele NFZ, by udrożnić przepływ informacji i lekarze reprezentujący szpitale koordynujące. - Zwróciliśmy się także z takim zaleceniem, żeby zespoły poprosiły o współpracę okręgowe izby lekarskie czy pielęgniarek po to, by ta współpraca i koordynacja miała naprawdę charakter kompleksowy i uwzględniała punkt widzenia nie tylko administracyjny, ale medyczny i płatnika, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia - mówił Niedzielski.