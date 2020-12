Przewodniczący episkopatu pisze do premiera. Chce więcej wiernych w kościołach

"Podtrzymując surowe obostrzenia w kościołach, redukujemy cały okres świąteczny do kwestii dokonywania zakupów, dla robienia których rezygnuje się nawet z wolnej niedzieli" - napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki w liście do premiera Mateusza Morawieckiego. Proszę, aby od Wigilii uroczystości Bożego Narodzenia obowiązujący dotąd limit wiernych (jedna osoba na 15 metrów kwadratowych) został zmniejszony do osoby na 7 metrów kwadratowych - zaapelował.

W informacji przekazanej we wtorek przez Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski czytamy, że jej przewodniczący arcybiskup Stanisław Gądecki w liście do premiera Mateusza Morawieckiego podkreślił, że "Kościół katolicki od początku trwania pandemii ze zrozumieniem podchodził do decyzji władz państwowych, również gdy dotykały one sfery życia religijnego".

Zaznaczył jednocześnie, że "Kościół nie zrezygnował ze swoich praw, w tym z prawa do wolności religijnej, gwarantowanej przez art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".

"Na gruncie prawnym - podobnie jak na gruncie teologicznym - możemy powiedzieć, że wolność religijna nie jest po prostu jednym z praw człowieka, ale należy ona do fundamentalnych praw człowieka, których ochrona jest warunkiem sine qua non demokratycznego państwa prawnego" - napisał arcybiskup Gądecki.

Przewodniczący KEP prosi o zmniejszenie limitu wiernych

Zwrócił uwagę, że zbliżająca się uroczystość Bożego Narodzenia jest dla chrześcijan czasem szczególnym.

"Należy więc zrobić wszystko, aby – przy zachowaniu norm bezpieczeństwa – jak największa liczba osób miała możliwość uczestnictwa w świątecznej liturgii, w tym we mszy świętej pasterskiej. W związku z powyższym proszę, aby od Wigilii uroczystości Bożego Narodzenia obowiązujący dotąd limit wiernych (jedna osoba na 15 metrów kwadratowych) został zmniejszony do osoby na 7 metrów kwadratowych" - napisał przewodniczący KEP.

Zwrócił uwagę, że w wyniku rozmów przedstawicieli Konferencji Biskupów Francji z rządem uzgodniono, że "do 15 grudnia wymagane będzie pozostawienie dwóch wolnych miejsc między każdą osobą lub rodziną i zajmowanie tylko co drugiego rzędu, z nadzieją że po 15 grudnia restrykcje zostaną ponownie poluzowane, by dać możliwość wiernym swobodnego przeżycia uroczystości Bożego Narodzenia".

"Redukujemy cały okres świąteczny do kwestii dokonywania zakupów"

"Podtrzymując surowe obostrzenia w kościołach, redukujemy cały okres świąteczny do kwestii dokonywania zakupów, dla robienia których rezygnuje się nawet z wolnej niedzieli" - podkreślił w liście. Arcybiskup zauważył też, że, ograniczając możliwość sprawowania aktów kultu publicznego, rząd "ustanawia niebezpieczny precedens, który może skutkować poważnymi konsekwencjami w przyszłości, może zostać wykorzystany przez rządy wrogo nastawione do religii i Kościoła".

Przewodniczący Episkopatu zaznaczył, że religia odgrywa ważną rolę w zachowaniu zdrowia duchowego i mentalnego, które w czasie pandemii jest poważnie zagrożone. "Mam nadzieję, że odpowiedzialny udział w liturgii większej liczby wiernych przyczyni się do wzmocnienia kondycji duchowej Polaków, tak potrzebnej dla intensywnej pracy na rzecz umacniania naszej ziemskiej ojczyzny" - napisał.

