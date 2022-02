Liczba zakażeń w piątej fali. Profesor Marcin Drąg: myślę, że mamy powyżej pół miliona zakażeń dziennie

Drąg: myślę, że dziennie mamy w Polsce powyżej pół miliona zakażeń

Najnowsze dane dotyczące zakażeń komentował w TVN24 profesor Marcin Drąg z Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Politechniki Wrocławskiej. Zapytany, czy to jest moment na "uff", odparł, że jeszcze nie. - Myślę, że to, co ma przyjść, to przyjdzie, czyli jeszcze na pewno będziemy obserwować tendencję wzrostową - dodał.