"Przegapiany jest moment, kiedy jesteśmy w stanie udzielić jak najlepszej pomocy"

Trzecia fala pogrąża nas coraz bardziej. Liczba zakażeń jest coraz większa, liczba pacjentów hospitalizowanych również - powiedziała w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 specjalista chorób wewnętrznych profesor Karolina Sieroń. - Trafiają do nas coraz młodsi pacjenci, przebieg choroby jest trudniejszy. Odnoszę wrażenie, że załamanie, kryzys zdrowia u pacjentów, do którego dochodzi, przychodzi bardziej nieoczekiwanie - mówiła. Zaznaczyła, że ma nadzieję, że nigdy nie powie, że "doszło do załamania" ochrony zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 9954 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Resort przekazał też informację o śmierci 282 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 1 811 036 zakażeń. W stosunku do poprzedniego wtorku liczba nowych przypadków wzrosła o 2017. 2 marca odnotowano 7937 zakażeń koronawirusem oraz 216 przypadków śmiertelnych COVID-19.

Średnia zakażeń z siedmiu ostatnich dni wynosi 13 047. Po raz ostatni wyższa była 30 listopada 2020 roku, kiedy wynosiła 13 092 nowe infekcje.

Trzecia fala "pogrąża nas coraz bardziej"

W "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 gościem była profesor Karolina Sieroń, specjalista chorób wewnętrznych, koordynator szpitalnego oddziału covidowego. Jak przyznała odnosi wrażenie, że już wkroczyliśmy w tak zwaną trzecią falę.

- (Trzecia fala) pogrąża nas coraz bardziej. Liczba zakażeń jest coraz większa, liczba pacjentów hospitalizowanych również jest coraz wyższa - mówiła.

- Mam nadzieję, że nigdy nie powiem, że już doszło do załamania, że sobie nie poradzimy. Cały czas wierzę i mam nadzieję, że jak dotychczas dawaliśmy radę, to jeszcze sobie poradzimy, natomiast nie będę kryła, że ta walka teraz jest ciężka. Walczymy nieustannie od października, jesteśmy zmęczeni, ale nie zmienia to faktu, że staramy się, robimy co możemy - podkreśliła.

Profesor Sieroń: mam nadzieję, że nigdy nie powiem, że doszło do załamania ochrony zdrowia TVN24

"Kryzys zdrowia u pacjentów, do którego dochodzi, przychodzi bardziej nieoczekiwanie"

Profesor Sieroń przyznała, że dzisiaj jest inaczej niż było podczas pierwszej, czy drugiej fali pandemii. - Trafiają do nas coraz młodsi pacjenci, przebieg choroby jest trudniejszy. Odnoszę wrażenie, że załamanie, kryzys zdrowia u pacjentów, do którego dochodzi, przychodzi bardziej nieoczekiwanie - powiedziała.

- To, co obserwuję to, że pacjenci bardzo niechętnie chcą się zgłosić do szpitala, czy stałego, czy tymczasowego, wierząc, że pobyt w domu, opieka domowa jak najbardziej im wystarczą. Odnoszę wrażenie, że tak trochę przegapiany jest moment, kiedy jesteśmy w stanie udzielić jak najlepszej, jak najbardziej skutecznej pomocy - skomentowała.

Autor:kb

Źródło: TVN24