Duży wzrost liczby osób hospitalizowanych, ponad sto zajętych respiratorów

Resort zdrowia potwierdził w sobotę 1584 nowe przypadki zakażenia SARS-CoV-2 . To drugi najwyższy dobowy przyrost zakażonych od początku epidemii w Polsce. Poinformowano także o śmierci 32 zainfekowanych osób. Ostatniej doby wykonano ponad 23 tysiące testów. Łącznie w naszym kraju zakażenie koronawirusem potwierdzono u ponad 85 tysięcy osób, spośród których 2424 zmarły.

Ponad 100 osób pod respiratorami

Resort przekazał także informacje o wzroście osób hospitalizowanych oraz pacjentów podłączonych do respiratorów. W związku z koronawirusem w szpitalach przebywają obecnie 2134 osoby. Jest to o 139 pacjentów więcej niż w piątek. Jest to najwyższa liczba osób hospitalizowanych od 4 września, kiedy było 2 179 takich pacjentów.