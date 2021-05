Lekarze ostrzegają: COVID-19 nie ma wolnego. Bądźmy ostrożni

Majówka sprzyja spotkaniom i wyjazdom, ale beztroska i lekkomyślność może doprowadzić do wzrostu zachorowań, a co za tym idzie, do kolejnego lockdownu – przestrzega Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. Lekarze apelują o odpowiedzialność w czasie długiego weekendu.

- Apelujemy o odpowiedzialność za siebie i innych, szczególnie teraz, w majówkę. COVID-19 nie ma wolnego. Bądźmy ostrożni – radzi prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka. Zwraca uwagę, że zapowiedziane na maj łagodniejsze zasady bezpieczeństwa (przy utrzymującym się niskim wskaźniku zakażeń) to pierwszy krok do normalności.

Rząd zapowiada luzowanie obostrzeń

"Nasza beztroska i lekkomyślność może doprowadzić do wzrostu zachorowań"

"Majówka sprzyja spotkaniom i wyjazdom, ale pamiętajmy – nasza beztroska i lekkomyślność może doprowadzić do wzrostu zachorowań, a co za tym idzie – kolejnego lockdownu" – ostrzegają. Apelują też do wszystkich, aby zgłaszali się na szczepienia przeciw COVID-19. Jak zaznaczają, ostrożność i szczepienia to jedyna dostępna metoda walki z koronawirusem.