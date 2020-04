"Koronawirus nie odsuwa innych chorób. Trzeba się zachowywać tak, jak do tej pory"

"Koronawirus nie odsuwa innych chorób"

- Najgorsze, co mogłoby się wydarzyć, to to, że pacjent odczuwałby dolegliwości i nie zgłosiłby się do szpitala, bo bałby się, że może się zakazić - mówił. Podkreślił, że "koronawirus nie odsuwa innych chorób i trzeba się zachowywać tak, jak do tej pory". - Pacjenci, jeżeli coś ich niepokoi, muszą zgłaszać się na szpitalne izby przyjęć czy szpitalne oddziały ratunkowe - powiedział Doczekalski.