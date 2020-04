"Wchodzimy do strefy zakażonej". Nagrał, jak wygląda codzienna praca w szpitalu 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie to największy szpital w Polsce, został przekształcony w Szpital Zakaźny. Naszym przewodnikiem po OIOM-ie jest anestezjolog dr n. med. Konstanty Szułdrzyński, kierownik Centrum Terapii Pozaustrojowych. – Rytm opiera się głównie na pracy przy pacjencie. To jest kilka wizyt u pacjentów w ciągu dnia – tłumaczy. – Zazwyczaj te wejścia trwają po trzy, cztery godziny. W związku z tym na początku robimy wizytę z lekarzem, którego my zmieniamy i na końcu zmiany robimy kolejną wizytę z kimś, kto przychodzi, żeby nas zwolnić – dodaje. Szułdrzyński wyjaśnia, że rytm w leczeniu pacjentów z chorobą COVID-19 wyznacza odwracanie ich na brzuch. – To procedura znana od wielu lat – przyznaje.

Anestejolog mówi, że układanie na brzuchu nie jest niebezpieczne. – Natomiast wymaga pewnej wprawy ze względu na to, że pacjent na intensywnej terapii jest podłączony do masy różnych urządzeń: do respiratora, który przez rurkę umieszczoną w tchawicy wtłacza tlen do płuc. Jest podłączony również do różnych urządzeń monitorujących czy na przykład do urządzeń do dializy. W związku z tym ma podłączonych na tyle dużo urządzeń, że obracając go, można któreś z nich odłączyć lub wyrwać – mówi Szułdrzyński. – Trzeba więc zachować ostrożność, ale nie jest to procedura specjalnie niebezpieczna – podkreśla.