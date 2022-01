Jak może wyglądać dalej epidemia COVID-19? Lekarze odpowiadają

- Biorąc pod uwagę, że widzimy już w innych krajach, jak wariant omikron sobie radzi z przejmowaniem pozycji lidera w stosunku do poprzednich wariantów, możemy przewidywać, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech, może czterech tygodni będzie to wariant dominujący w naszym kraju - ocenił dr Grzesiowski.

Wyjaśniał, że "ponieważ szerzy się bardzo szybko i ma krótki cykl od momentu zakażenia od wywołania choroby, to spodziewamy się gwałtownego wzrostu (liczby) zakażeń". - A co za tym niestety będzie szło, wzrostu liczby hospitalizacji i niestety również przypadków śmiertelnych - dodał.

Pyziak- Kowalska: to będzie ogromny, gigantyczny problem na skalę całego kraju

Pyziak-Kowalska mówiła, iż "badania pokazują, że na świecie liczba przypadków zwiększa się praktycznie dwukrotnie co dwa do czterech dni". - My się możemy tego samego spodziewać w naszym kraju - oceniła.