Grzesiowski: intuicja podpowiada mi, że decyzja jest słuszna

Z jednej strony intuicja podpowiada mi, że to słuszna decyzja, natomiast fakty są takie, że podstaw do tej decyzji trudno się doszukać w danych epidemicznych. Wolałbym, żeby to zostało jednoznacznie wyjaśnione - powiedział w TVN24 doktor Paweł Grzesiowski, specjalista w dziedzinie terapii zakażeń i ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej. Komentował w ten sposób decyzję rządu o wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń po świętach.

W tym czasie zamknięte będą: hotele również na ruch służbowy (z pewnymi wyjątkami), stoki narciarskie, galerie handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych i drogerii. Wprowadzone zostaną także ograniczanie w przemieszczaniu się od godz. 19.00 31 grudnia do godz. 6.00 1 stycznia oraz dla wszystkich osób, które będą przyjeżdżały do Polski transportem zorganizowanym, będzie obowiązek odbycia 10-dniowej kwarantanny.

Grzesiowski: intuicja podpowiada mi, że to słuszna decyzja, natomiast podstaw do niej trudno się doszukać w danych

Dr Grzesiowski: nie do końca rozumiem decyzję o zamknięciu galerii handlowych

Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej przyznał, iż rozumie, że "likwidacja atrakcji, czyli nieczynne stoki, zamknięte hotele, to może być sposób, aby unieruchomić ludzi w domach". - Rozumiem, że również zakaz przemieszczania się w sylwestra. On jest takim pośrednim sposobem, żeby ograniczyć na przykład uliczne sylwestry - kontynuował.

- Mam wątpliwości co do racjonalności tych decyzji, jeśli nie znam ich podłoża. To nie znaczy, że się z nimi nie zgadzam, ale nie rozumiem ich i wolałbym, żeby to zostało jednoznacznie wyjaśnione - dodał Grzesiowski.