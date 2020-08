Skrócenie kwarantanny do 10 dni. Jakie są wytyczne i podstawa takiej decyzji?

Zgodnie z zapowiedzią ministra zdrowia w Polsce kwarantanna ma zostać skrócona do 10 dni. Te wytyczne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa przedstawiła już w maju Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), a wdrożyły je niektóre europejskie państwa. Przedstawiamy najnowsze wytyczne z kilku źródeł dotyczące skrócenia czasu izolowania pacjentów, którzy mają lub mogą mieć COVID-19.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w czwartek, że podjął decyzję o zmianie zasad kwarantanny i izolacji. Przekazał, że będzie to między innymi skrócenie okresu kwarantanny do 10 dni. - Mamy na to dowody z Norwegii, ale też z praktyki klinicznej, że taki okres izolacji jest bezpieczny i nie spowoduje wielkiego przyrostu ryzyka w stosunku do 14-dniowego okresu kwarantanny - powiedział. - Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie standardu Międzynarodowej Organizacji Zdrowia WHO, czyli skrócenie okresu izolacji do 10 dni po teście, który wykazał wynik pozytywny, i nie kończenie tej izolacji koniecznością testowania - poinformował minister.