Kwarantanna, izolacja i nadzór epidemiologiczny. Czym się różnią?

Kwarantanna, izolacja i nadzór epidemiologiczny to pojęcia, które w związku z pojawieniem się koronawirusa stale przewijają się w debacie publicznej. Każde z nich dotyczy jednak innej sytuacji. Różnice między nimi wyjaśniały w TVN24 ekspertki: Joanna Narożniak, rzeczniczka Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz profesor Iwona Mozer-Lisewska, ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Izolacja

1. Izolacja to odosobnienie osoby chorej od pozostałych osób - najczęściej w szpitalu - przykładem jest mężczyzna, u którego potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia w Polsce i który przebywa w szpitalu w Zielonej Górze;

2. taką osobę izolujemy najczęściej w specjalnej izolatce - po to, żeby ją wyleczyć i żeby nie przenieść na inne osoby materiału biologicznego, którym jest zakażona;

Kwarantanna

a. kwarantanna domowa nie polega tylko na tym, że dana osoba nie chodzi do pracy czy do szkoły. Ona polega na odosobnieniu osoby, która decyzją powiatowego inspektora sanitarnego została skierowana na kwarantannę domową. Taka osoba nie może kontaktować się z żadną inną osobą .

b. oznacza to, że taka osoba nie może na przykład odebrać paczki od listonosza czy otworzyć drzwi i odebrać pizzy od dostawcy.

c. kwarantanna w warunkach domowych oznacza dwutygodniowy pobyt w domu . Jeśli w tym czasie wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy u osoby poddanej takiej kwarantannie, wówczas natychmiast zostaje ona przywieziona do oddziału chorób zakaźnych.

Nadzór epidemiologiczny

1. podlegają mu osoby zupełnie zdrowe. Mogą one nawet prowadzić swobodnie pewną aktywność społeczną i zawodową, czyli chodzą do pracy, chodzą do szkoły, nie mają żadnych objawów