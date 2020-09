Jak będzie teraz wyglądać kwarantanna i izolacja? Nowe zasady

Osobę, u której objawy nie wystąpiły, wypisać można po 10 dniach od daty, gdy zdiagnozowano u niej chorobę. Czas izolacji może zostać wydłużony do 20 dni w przypadku osób z deficytami odporności , adekwatnie do stanu zdrowia.

Teleporada w siódmym dniu izolacji

"W interesie nas wszystkich jest to, żeby objawów nie zatajać"

Wojciech Andrusiewicz pytany o ewentualne wątpliwości lekarzy, co do stanu zdrowia pacjenta podczas teleporady, stwierdził, że "teleporada ma to do siebie, że konsultujemy stan zdrowia pacjenta". - Pamiętajmy, że podczas wizyty w przychodni pacjent również, chociażby biorąc lek przeciwgorączkowy, może zataić pewne objawy. To nie jest tak, że przy przeziębieniach, przy zakażeniach grypowych nie da się zataić nawet podczas wizyty osobistej u lekarza tych objawów - mówił rzecznik resortu.