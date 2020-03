Prawie pół tysiąca osób w Polsce objętych kwarantanną domową. "Musimy pamiętać, żeby nie było kontaktu"

Już blisko 500 osób poddanych jest kwarantannie domowej w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. - Musimy pamiętać, żeby nie było kontaktu z innymi osobami - przestrzega Joanna Narożniak, rzecznik prasowa Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Anna Wilczyńska ustaliła, co może osoba poddana kwarantannie, a czego na pewno nie. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Bliscy próbują osłodzić odbywającym kwarantannę w internacie w Policach - dostarczają paczki z przekąskami i przysmakami. Chociaż u dwóch uczennic testy nie potwierdziły koronawirusa - niemal 200 uczniów zostanie w internacie, bo jedna z dziewczyn wróciła do Polski 23 lutego , więc ze względów epidemiologicznych jej izolacja musi potrwać do 8 marca.

"Wymagana była pomoc policji"

Kwarantanną objęto do tej pory 490 osób w Polsce. Podporządkować się nie chciał jeden mężczyzna. - Wymagana była pomoc policji, żeby doprowadzić do odosobnienia, do skierowania na kwarantannę domową - mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.