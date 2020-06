Epidemię "udało się przytłumić", ale trzeba "kontynuować dobre, solidarne postępowanie"

W dalszym ciągu mamy epidemię, ale ciężkich przypadków na oddziałach mamy zdecydowanie mniej - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 profesor Krzysztof Simon. Apelował, by nadal przestrzegać sanitarnych obostrzeń, by "ratować przed zachorowaniem te dziewięć milionów osób, u których może to przebiegać w sposób katastrofalny".