"Ten wirus jest do opanowania. Pod jednym warunkiem"

W piątkowych "Faktach po Faktach" eksperci medyczni rozmawiali o apelu prezydenta USA Joe Bidena do amerykańskich agencji wywiadowczych, by "podwoiły wysiłki" w celu zbadania źródła nowego koronawirusa. Część z nich skłania się ku teorii, że koronawirus wydostał się z chińskiego laboratorium, inni – że wirus pochodzi od kontaktu człowieka z nietoperzem.

- Większość naukowców uważa, że ten wirus ma pochodzenie naturalne, że pochodzi od nietoperza, że przeszedł bez jakiegoś innego, pośredniego gospodarza do ludzi. Jest duże prawdopodobieństwo, że tak jest. Ale, powiedzmy sobie szczerze, jest możliwość, że stało się inaczej – opisała.

Wspomniała, że Wuhan stanowi "centrum ogromnego przemysłu badawczego nad wirusami". - To ogromny instytut militarny, który od kilkunastu lat pracował z koronawirusami, publikował dużo prac. Te koronawirusy pochodziły głównie od nietoperzy. Pracowano też tam z rozmaitymi mutantami tych koronawirusów. To nie znaczy, że ten wirus stamtąd pochodzi – mówiła.

"Mamy szczęście i fantastyczny sukces biotechnologii"

- Mogłoby się wydawać, że ten wirus jest bardzo niebezpieczny, bo jest zmienny w kwestii wariantów, mutacji. Ale wirus taki jak HIV, który powoduje AIDS, albo wirus zapalenia wątroby typu C, w ciągu kilku tygodni w organizmie jednej zakażonych osoby wytworzy prawdopodobnie więcej wariantów niż SARS-CoV-2 przez cały ten okres na całym świecie – mówiła. - Gdyby to był taki wirus, to byśmy szczepionki na pewno nie mieli – podsumowała. - Mamy szczęście i również fantastyczny sukces biotechnologii – przyznała.