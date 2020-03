"Każda sztuka się liczy". Krakowski szpital "potrzebuje wszystkiego"

Krakowski Szpital Uniwersytecki jest jednym z 19 szpitali w całej Polsce wyznaczonych przez resort zdrowia do zajmowania się pacjentami zakażonymi koronawirusem. Każdy chory z województwa małopolskiego ma trafić właśnie do tej jednostki. Oprócz tego w szpitalu leżą jeszcze pacjenci po ciężkich operacjach, w trakcie terapii onkologicznych i inni, których ze względu na stan zdrowia nie dało się przenieść do innych placówek.

Włodkowska tłumaczy we wpisie, skąd ten apel: "Jesteśmy teraz szpitalem jednoprofilowym, to u nas przebywają i będą przebywać WSZYSCY chorzy na COVID-19. W tej chwili jest to już 12 osób, a będzie więcej. Dlatego tak ważne jest żeby to NASZ personel był zabezpieczony. To nie jest „widzimisię” czy robienie zapasów na bliżej nieokreślone scenariusze. U nas walka z SARS-CoV-2 to teraźniejszość. To się już dzieje! Ci ludzie - nasi lekarze, pielęgniarki, diagności laboratoryjni i reszta zespołu - już teraz codziennie stoją na pierwszej linii frontu. Już teraz zużywają te setki rękawic, gogli, przyłbic i jednorazowych kombinezonów. DZIENNIE. I nie dlatego, że 'zabezpieczają się na przyszłość', tylko dlatego, że WASZA PRZYSZŁOŚĆ DZIEJE SIĘ DLA NAS JUŻ DZIŚ! Stąd moja ogromna prośba: zabezpieczajcie Szpital Uniwersytecki w Krakowie. On już walczy!".