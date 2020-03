Planujesz ciążę? Krajowy konsultant: lepiej poczekać do końca epidemii

"Jestem w drugim trymestrze ciąży (między czwartym a szóstym miesiącem – red.). Lekarz ginekolog przyjmuje tylko w formie telekonferencji. Poradnie specjalistyczne są nieczynne. Co z badaniami ginekologicznymi? USG? Co z badaniami prenatalnymi, na które jestem zapisana, a które należy wykonać w konkretnym tygodniu ciąży?" - pyta internautka w wiadomości do Kontakt 24.