Zmarła pielęgniarka zakażona koronawirusem. "To jest szok"

Pielęgniarka od kilku dni była leczona na oddziale wewnętrznym w szpitalu w Kozienicach. Według dyrekcji szpitala, trzykrotnie wykonano jej badania na obecność koronawirusa i dopiero ostatni wynik okazał się pozytywny. Zmarła w poniedziałek, tuż po przetransportowaniu karetką pogotowia z Kozienic do szpitala jednoimiennego, zakaźnego w Warszawie. - Po przyjęciu do szpitala była reanimowana i niestety pół godziny później otrzymaliśmy przykrą wiadomość, że nie żyje - powiedział zastępca dyrektora ds. lecznictwa SPZZOZ w Kozienicach dr Witold Wrodycki.

"Wszyscy przeżywają"

Tam - według relacji szefa szpitala - trzykrotnie wykonano jej badania na obecność koronawirusa i dopiero ostatni wynik okazał się pozytywny. Lekarz prowadzący uznał, że najlepiej będzie przetransportować kobietę do jednoimiennego szpitala zakaźnego. Kiedy karetka dotarła do szpitala MSWiA, dyrektor Wysocki dostał meldunek, że pielęgniarka jest reanimowana. Nie udało się jej uratować.

- Lekarze nie potrafią mi wyjaśnić, dlaczego tak się stało. Nie wiemy kiedy, w którym momencie się zakaziła, jak to nastąpiło. To jest szok dla pracowników bardzo duży, wszyscy przeżywają to bardzo mocno - mówi Roman Wysocki dla Radia Plus Radom.